SARONNO – “Un risultato che non ci basta, una sfida che continua.” Con queste parole accorate Andrea Lava, candidato di Idea Futuro, commenta il risultato delle elezioni comunali.

Lava ha raccolto 57 preferenze, e a queste persone dedica subito il suo pensiero: “57 persone hanno scelto di darmi fiducia, e a loro va il mio grazie più sincero.” Ma il giovane candidato non si ferma al dato numerico, e guarda oltre: “Sento il dovere di andare oltre le cifre, di guardare in faccia la realtà e di parlare a cuore aperto.”

Secondo Lava, queste elezioni hanno mostrato una “ferita profonda: una città che si è presentata alle urne con il fiato corto, con poca voglia di partecipare, con uno sguardo stanco e disilluso. Più della metà degli aventi diritto ha scelto di non votare.” Un’astensione che per lui non è solo statistica, ma “un segnale, un grido silenzioso che dice tanto su come sta la nostra comunità.”

Lava si rivolge non solo a chi lo ha sostenuto, ma anche a chi si è sentito lontano dalla politica: “Voglio fare un appello a chi non si è sentito coinvolto, a chi ha pensato che la politica non fosse più uno strumento per cambiare le cose.” E cita Dante: “Non scegliere è, a suo modo, una scelta: ma è la scelta di rinunciare al proprio diritto, alla propria voce, alla possibilità di incidere.”

Con grande lucidità, riconosce i limiti del progetto: “Forse non siamo stati abbastanza chiari, abbastanza vicini, abbastanza presenti. Questo è un limite da cui ripartire, senza alibi.” Ma Lava guarda avanti: “Questa è stata la mia prima campagna elettorale, ed è un successo come tale. Un successo perché mi ha permesso di mettermi in gioco, di imparare, di crescere, di farmi conoscere, di iniziare un percorso che non finisce qui.”

E non manca un grazie speciale: “Un ringraziamento speciale va a Novella Ciceroni, per la fiducia che mi ha dato, per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di crescere in questo percorso.

Il dialogo che abbiamo costruito tra noi giovani, la possibilità di confrontarci liberamente, di portare le nostre idee e i nostri sogni all’interno di uno spazio politico e civico, sono stati un valore enorme.

Insieme abbiamo dimostrato che la politica può e deve essere anche un luogo di ascolto, di confronto autentico, di apertura alle nuove generazioni. Abbiamo condiviso l’idea che lo spazio civico non è solo un contenitore di proposte, ma una palestra di cittadinanza attiva, un luogo dove ognuno può portare il suo contributo e sentirsi parte di un progetto comune. A Novella va il mio grazie più sincero, perché senza la sua disponibilità, la sua apertura e la sua voglia di costruire insieme, questo percorso non sarebbe stato possibile. Per me è stato un primo passo importante, e sono convinto che il lavoro darà i suoi frutti”

Il suo messaggio finale è di speranza e determinazione: “I 57 voti che ho ricevuto non sono solo un numero: sono 57 mani che si alzano e dicono ‘io ci sono’, sono 57 voci che chiedono un cambiamento, sono 57 speranze che non vogliono spegnersi.”

E conclude: “Questa campagna elettorale non finisce oggi: oggi si apre una nuova fase. Una fase fatta di ascolto, di impegno, di presenza. Perché la politica non è solo il giorno delle elezioni: è ogni singolo giorno in cui scegliamo di esserci.”

“Il nostro viaggio continua. Insieme. Perché non è finita. È solo l’inizio.”

