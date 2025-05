Politica

SARONNO – Grande soddisfazione da Forza Italia alla luce dei primi dati delle elezioni comunali di Saronno. A fine spoglio la coalizione supera il 43%. La lista Forza Italia Noi moderati segna uno straordinario 19,55%, il miglior risultato tra i comuni lombardi con più di 15.000 abitanti confermandosi ampiamente primo partito della coalizione e ingaggiando un testa a testa con il Partito Democratico per la palma di primo partito della città.

“Ringraziamo Rienzo Azzi – ha dichiarato Giuseppe Anselmo, delegato cittadino di Forza Italia — per lo straordinario risultato che ci colloca in pole position al ballottaggio del 8 e 9 giugno. Chiediamo a tutti i nostri elettori di tornare alle urne tra due settimane per segnare una svolta definitiva all’amministrazione comunale. Basta sinistre litigiose e divise, basta lotte intestine e immobilismo sui temi strategici per la città. La lista di Forza Italia ha raccolto un consenso davvero importante grazie all’apporto di candidati prestigiosi, stimati e conosciuti che non si sono risparmiati in questa campagna elettorale e ai quali va il mio più sentito ringraziamento. Siamo con merito il primo partito del centrodestra e in un testa a testa con il Partito Democratico per essere il primo partito cittadino. L’aria a Saronno è decisamente cambiata.”

