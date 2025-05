Città

SARONNO – “Avanti Saronno con soddisfazione, gratitudine e una chiara voglia di guardare al futuro”: così Gianpietro Guaglianone, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha commentato il risultato elettorale raggiunto a Saronno. Un traguardo significativo, che ha visto il partito raddoppiare i consensi rispetto al 2020, rafforzando le basi di un progetto politico avviato già da tempo e oggi pronto a entrare in una nuova fase.

“Ringrazio di cuore i tanti cittadini che ci hanno sostenuto e hanno riposto in noi la loro fiducia” ha dichiarato Guaglianone, sottolineando l’importanza di una crescita costruita dal basso, frutto del lavoro di squadra e della passione di tante persone. “Un grazie particolare va a tutte le donne che hanno deciso di mettersi in gioco con entusiasmo: sono loro la vera ossatura del nostro gruppo anche qui a Saronno.”

Ma per Guaglianone questo non è un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza: “Adesso è il momento di lavorare uniti, consolidare la squadra e continuare a crescere insieme. Siamo pronti a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti per Saronno, con dedizione e determinazione.”

Guardando al futuro immediato, l’obiettivo è chiaro: sostenere convintamente Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra, in vista del ballottaggio. “Abbiamo solo iniziato a lavorare con lui, ma abbiamo già sentito la sua determinazione, nonostante le difficoltà di salute. Siamo sicuri che insieme riusciremo a far dimenticare a Saronno gli ultimi anni grigi e a costruire un futuro migliore per tutti. Avanti Saronno con FdI e Azzi!

