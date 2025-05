Politica

SARONNO – “Servirà il ballottaggio per determinare una nuova guida per l’Amministrazione saronnese, che noi – insieme a tantissimi altri cittadini – crediamo debba essere la nostra candidata sindaca, Ilaria Pagani”.

Così inizia la nota della lista civica Tu@Saronno post elezioni.

Così ha sentenziato il primo turno, passaggio niente affatto scontato per una candidatura che è stata strumentalmente minimizzata ma che alle fine i cittadini saronnesi hanno voluto premiare. La coalizione formata da T@S, Pd e Insieme per crescere ha sfiorato il 28%, mentre la nostra lista si è attestata su un 5,2% che ha ancora una volta testimoniato l’esistenza di un voto identitario in grado di resistere anno dopo anno. Molto bene la nostra capogruppo, Francesca Rufini, con 138 preferenze, mentre l’ex consigliere Massimiliano D’Urso (77) e Maria Cornelia Proserpio (54) seguono subito alle sue spalle.

Un risultato che è figlio di una campagna corta, giocata pancia a terra, in cui Ilaria Pagani ha saputo distinguersi in maniera autentica sul tema dell’ascolto, spendendosi in un’infinità di momenti anche piccoli tra le persone al mercato, in stazione, nei parchi, fuori dall’ospedale, nei gazebo in piazza e nei quartieri, mettendosi in gioco e imparando dai cittadini, affrontando con la stessa naturalezza e lo stesso metodo platee sempre più ampie e difficili.

La città, votandola, ha scelto un “metodo” diverso da mettere in pratica subito.

La prima occasione non può che essere il ballottaggio, per il quale facciamo appello a tutti i cittadini di buona volontà, senza distinzioni politiche, di scegliere il futuro, e non le logiche trite e ritrite del centrodestra saronnese, che vuole portare indietro la città di 30 anni. Il dato molto basso dell’affluenza, poco sopra al 50%, lascia ampi margini per coinvolgere chi pensa che la politica debba avere un approccio diverso, costruendo insieme una Saronno che rottami definitivamente i vecchi poteri che l’hanno lentamente rovinata.

Ilaria Pagani è la persona giusta per farlo. Con fatica, con pazienza, senza sentirsi addosso il crisma di essere la migliore ma con il supporto di quella parte consistente di città che magari in passato si è sentita esclusa ma che ha sempre voglia di dare affinché tutti possano ricevere.

Una città che guardi con coraggio al futuro e ai giovani, come i tanti che hanno ottenuto ottimi risultati personali candidandosi con la nostra coalizione, lasciandosi alle spalle un passato che

si è dimostrato non in grado di tutelare gli interessi di tutti: questa dev’essere la Saronno di domani.

Per questo, al ballottaggio, chiediamo alla città unita di votare finalmente una sindaca: Ilaria Pagani.