SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega in merito il primo turno di elezioni a Saronno.

La Lega conferma il risultato delle ultime elezioni europee e siamo contenti per il risultato di coalizione di centro destra che vede Rienzo Azzi al ballottaggio contro il centro sinistra di Ilaria Pagani.

Si riconferma ancora una volta che i partiti del centro destra sono a vasi comunicanti e che i nostri comuni elettori scelgono la persona catalizzante del momento che fa parte di uno dei tre partiti, lo abbiamo visto con Berlusconi, Salvini e poi con Meloni.

Chi ha il candidato sindaco prende più voti.

La Lega ha fatto gioco di squadra e ha rinunciato a proporre un proprio candidato sindaco rinunciando al surplus di voti perchè siamo convinti che il candidato sindaco migliore per i cittadini di Saronno oggi sia Rienzo Azzi che continueremo ad appoggiare convintamente nel ballottaggio dell’8 e del 9 giugno.

Chiediamo ai cittadini di tornare a votare, anche coloro che non sono venuti al primo turno.

Bisogna sceglie tra centro destra e centro sinistra: cioè tra due idee diametralmente opposte di città: da una parte la sicurezza per le famiglie e i lavoratori e dall’altra le scelte ideologizzate eco-talebane con piste ciclabili senza parcheggi per le automobili.

Chi vuole cambiare la città ed avere più sicurezza ha una sola scelta obbligata: quella di votare per Rienzo Azzi come sindaco.

