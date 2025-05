Città

SARONNO – Bassa affluenza, Forza Italia primo partito, Airoldi fanalino di coda una tenuta delle liste civiche “storiche” ma preferenze per i partiti: sono questi i verdetti della prima tornata elettorale che si è tenuta nell’ultimo weekend a Saronno.

Partiamo dai numeri. Al ballottaggio andranno Rienzo Azzi che ha preso 6640 voti ossia 43,29% dei voti con Ilaria Pagani con 4228 voti ossia 27,56%. Terzo posto con un lungo testa a testa a Novella Ciceroni con 2275 voti pari al 14,83%. Fanalino di coda Augusto Airoldi con 2197 voti ossia 14,32% dei voti.

L’effetto candidato si è visto poco e solo per Azzi: 488 i voti solo dell’aspirante sindaco del centrodestra, 286 per Pagani, 278 per Ciceroni e 208 per Airoldi.

E i partiti? Exploit di Forza Italia Berlusconi Azzi Sindaco con 2.752 voti pari al 19,55%, seguita dal Partito Democratico Pagani Sindaca 2025 con 2.671 voti (18,97%) e da Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con 1.989 voti (14,13%). Subito dietro Saronno Civica Airoldi Sindaco con 1.477 voti (10,49%) e Lega Salvini con 1.406 voti (9,99%). Ottimo risultato anche per Obiettivo Saronno con 1.042 voti (7,40%), mentre Tu@ Saronno Pagani Sindaca arriva a 732 voti (5,20%). Seguono Saronno Sicura con 564 voti (4,01%), Insieme per Crescere Pagani Sindaca con 529 voti (3,76%) e Percorso Democratico Airoldi Sindaco con 520 voti (3,69%). Chiude la lista Idea Futuro con 398 voti (2,83%). Una fotografia che evidenzia il forte radicamento del centrodestra e del centrosinistra, ma anche il peso non trascurabile delle liste civiche.

Confrontando i dati attuali con quelli delle elezioni del 2020 emergono spostamenti significativi. La Lega Lombarda Salvini, che nel 2020 era prima con 3.888 voti (21,40%), oggi è calata a 1.406 voti (9,99%). Il Partito Democratico è cresciuto leggermente passando da 3.126 voti (17,22%) ai 2.671 attuali (18,97%). Obiettivo Saronno, che contava 2.302 voti (12,62%), oggi registra 1.042 voti (7,40%) paga lo scotto della scelta di coalizione ma nel complesso conta lo stesso peso. Fratelli d’Italia aumenta passando da 1.276 voti (7,00%) agli attuali 1.989 (14,13%). Da notare anche l’exploit di Forza Italia, che nel 2020 aveva raccolto 1.122 voti (6,18%) e oggi balza a 2.752 (19,55%). Dati che raccontano una nuova geografia politica, con una forte affermazione del centrodestra e una competizione serrata con il centrosinistra.

Preferenze (qui tutti i risultati)

Forza Italia conquista la vetta delle preferenze comunali con un exploit significativo: Agostino De Marco è il consigliere più votato con 286 voti, seguito da Lorenzo Azzi con 264 e Maria Assunta Miglino con 240. Appena dietro spiccano Luca Amadio di Obiettivo Saronno, che ottiene un ottimo risultato personale con 241 voti, e Lucy Sasso del Pd con 227 preferenze. Nella top ten comunale si trovano anche Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia, 198), Gabriele Musarò (194), Francesco Licata (Pd, 170), Francesca Rufini (Tu@, 138), Raffaele Fagioli (Lega, 118), Laura Succi (117), Cristiana Dho (Obiettivo Saronno, 115) e Riccardo Giannoni (Pd, 105). I numeri confermano la forza del centrodestra e mostrano nel Pd la spinta dei giovani democratici guidati da Lucy Sasso. Tra le civiche emerge il “boom” di Luca Amadio, affiancato dall’ottima performance degli ex assessori Gabriele Musarò, Laura Succi e Francesca Pozzoli.

Candidato sindaco Liste Voti % Novella Ciceroni 2275 14.83 Obiettivo Saronno 1042 7.4 Saronno Sicura 564 4.01 Idea Futuro 398 2.83 Augusto Airoldi 2197 14.32 Saronno Civica 1477 10.39 Percorso Democratico 520 3.69 Rienzo Azzi 6640 43,29 Forza Italia 2752 19.55 Lega Nord 1406 9.99 Fratelli d'Italia 1989 14.13 Ilaria Pagani 4228 27,86 Pd 2671 18.97 Tu@Saronno 732 5.2 Insieme per crescere 529 3.76

—