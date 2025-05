Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Forza Italia (lista a sostegno di Rienzo Azzi ) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 2752 voti pari al 19,55 %. Nel 2020 aveva ottenuto 1122 voti pari al 6,18%.

I tre candidati più votati sono Agostino De Marco 286, Maria Assunta Miglino 264, Lorenzo Azzi 264.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Rienzo Azzi Candidato voti Maria Assunta Miglino detta Mara 240 Lorenzo Azzi 264 Marco Caronni 178 Lisalberta Castaldi 181 Danilo Ceriani 27 Tiziano Conti 10 Agostino De Marco 286 Maria Grazia De Novellis 24 Daniele Etro 165 Massimiliano Farinelli 45 Patrizia Gregoris 31 Alberto Maria Landini 52 Francesca Chiara Librandi 190 Dario Lonardoni 69 Giuliano Melosi 20 Pasqualina Nigro detta Lila 53 Davide Pasini 27 Daniela Parotti 43 Marielena Pellicciotta detta "Pelli" 84 Daniela Pezzani 66 Federico Fernando Giuseppe Pincione 19 Diego Riva 107 Paolo Rosio 76 Giuseppe Sgrò delle "Beppe" 10

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09