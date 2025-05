Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Fratelli d’Italia (lista a sostegno di Rienzo Azzi) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 1989 voti pari al 14.13%. Nel 2020 aveva ottenuto 1276 voti pari al 6,18 %.

I tre candidati più votati sono Gianpietro Guaglianone 198, Marina Ceriani 92, Mario Taglioretti 67.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Rienzo Azzi Candidato voti Giampietro Guaglianone detto "Gp" 198 Marina Ceriani 92 Flavio Armanini 14 Silvia Testi 32 Roberto Beghè 1 Fabio Rizzato 23 Mario Taglioretti 67 Rosella Longoni 28 Dennis Bellotti 13 Luca Carioli detto "Cagi" 27 Antonino Colletti 22 Miriana Giuliano 32 Elena De Luca 22 Marco Cardia 46 Laura Sevesi 5 Camilla Nicosia 27 Michele Pignataro detto "Pigna" 2 Maria Teresa Nizzoli 12 Jessica Sara Giussani 4 Antonella Di Cesare 1 Giorgio Andreani 8 Anastasiya Melnyk 1 Carola Falciglia 11 Marco Pasian 1

