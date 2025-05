Città

SARONNO – I talenti della Bascapé sul palco del teatro Prealpi, in un’emozionante serata dedicata ai più giovani. “Bascape’s got talent”, in programma per stasera, martedì 27 maggio, alle 20.30, mira a portare i ragazzi sul palcoscenico e scoprire nuove forme di espressione artistica, un obiettivo in linea con il progetto finanziato dall’Unione Europea grazie al progetto Pnrr “E’ successo a scuola” per il contrasto alla dispersione scolastica e per ridurre i divari dell’apprendimento.

“Grazie ai fondi abbiamo potuto organizzare numerosi laboratori e dato ai ragazzi la possibilità di provare l’emozione di esibirsi su un palcoscenico. Alunni di classi diverse hanno lavorato insieme superando paure e timidezza, impegnandosi e creando una bellissima sinergia di gruppo per il conseguimento di un traguardo comune. L’esperienza teatrale stimola le diverse forme di apprendimento, potenzia ed indirizza energie creative ed alimenta al contempo il gusto estetico e artistico. L’attività teatrale è inoltre uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la reciproca conoscenza fra giovani di cultura, tradizione e lingue differenti”, così ha commentato Anna Galoppo, docente e regista dell’evento.

L’evento, ad ingresso gratuito e su invito, è realizzato dall’istituo comprensivo statale Ignoto Militi, in collaborazione con il cinema Prealpi e Albero musicale.

