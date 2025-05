Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Idea Futuro (lista a sostegno di Novella Ciceroni ) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 398 voti pari al 2,83 %. E’ nata per questa campagna elettorale

I tre candidati più votati sono Luca Davide 94, Andrea Lava 57, Maria Pia Ronco 43.

Novella Ciceroni Candidato voti Luca Davide 94 Lorenzo Puzziferri 37 Thomas Luca Craddock 4 Claudia Maria di Toma 0 Paola Dragone 7 Marco Foresta 2 Sara Gdoudi 17 Francesco Iovine 6 Andrea Lava 57 Luca Monaco 0 Francesco Porrello 11 Maria Pia Ronco 43 Davide Rossin 20 Diletta Signorini 7 Cristiano Soddu 19 Claudia Stasi 13

