Il musical, che promette emozioni e divertimento per tutta la famiglia, ha anche una forte finalità solidale: il ricavato sarà devoluto all’adeguamento del campo da baseball del Comune di Saronno per ipo e non vedenti, un importante progetto di inclusione sportiva.

I biglietti (10 euro) sono acquistabili presso Farmacia Sorriso, Autoscuola La Nazionale e Oratorio Regina Pacis il giorno stesso dello spettacolo.

Un’occasione per unire cultura, spettacolo e solidarietà in un’unica serata.

Per info: [email protected]

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09