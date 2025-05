Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Insieme per Crescere (lista a sostegno di Ilaria Pagani) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 529 voti pari al 3,76%. E’ una lista nata in questa tornata elettorale all’impegno di Azione.

I tre candidati più votati sono Silvio Barosso 77, Cecilia Corsaro 69, Matteo Sabatti 69.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Ilaria Pagani Candidato voti Silvio Barosso 77 Ambrogio Mantegazza 20 Cecilia Corsaro 69 Giorgio Papp 4 Carolina Salmaso 35 Matteo Sabatti 69 Marzia Parra 0 Francesco Ricca 24 Rebecca Di Berardino 0 Gabriele Busnelli 1 Maura Beretta 0 Giuseppe Principato 4 Mattia Ceriani 15 Alessandro Attanasio 18 Fiorenza Ricciardi 9 Andrea Parravicini 10

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09