Cronaca

LAZZATE – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Lazzate, in via delle Brughiere. Intorno alle 18.40 un ciclista di 47 anni è stato investito da un veicolo in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno e la polizia locale di Lazzate, oltre ai soccorritori inviati da Areu , con due ambulanze e un’équipe medica avanzata. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Al momento del ricovero le sue condizioni sono apparse gravi.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

