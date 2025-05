Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Lega (lista a sostegno di Rienzo Azzi) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 1406 voti pari al 9,99 %. Nel 2020 aveva ottenuto 3888 voti pari al 21,40%.

I tre candidati più votati sono Raffaele Fagioli 118, Claudio Sala 93, Angelo Veronesi 86.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Rienzo Azzi Candidato voti Angelo Veronesi 86 Raffaele Fagioli 118 Claudio Sala detto Claudio detto Clod 93 Pierangela Giuseppina Vanzulli 53 Giuseppe Sala 72 Lucia Castelli detta Lucia 20 Riccardo Francesco Guzzetti 44 Carlo Pescatori 35 Davide Borghi 28 Alberto Canciani 8 Anna Maria Sironi 24 Angelo Monti 48 Ayman Samir Yacoub 14 Giuseppe Mai 19 Carla Mariotti 15 Marco Castelli detto Marco 7 Anna Caterina Maria Galoppo 46 Federico Daino 18 Lena Palumbo 7 Paolo Elia Cappella 7 Raffaella Bianchi 9 Severino Galelli 1 Emilio Bassini 1 Sara Cillo 6

