Cronaca

LIMBIATE – Attimi di apprensione nella serata di ieri a Limbiate, dove un uomo di 31 anni è stato investito da un’auto in via Trento, attorno alle 21. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale della città, mentre il pedone stava attraversando la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro. A prestare i primi soccorsi è stata un’ambulanza della Croce bianca di Limbiate, attivata da Areu.

Il ferito è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque sottoposto ad accertamenti per escludere eventuali complicazioni. L’incidente ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti e residenti, e si inserisce purtroppo in una lunga serie di episodi simili che coinvolgono pedoni sulle strade cittadine.

