SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Obiettivo Saronno (lista a sostegno di Novella Ciceroni ) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 1042 voti pari al 7,4%. Nel 2020 aveva ottenuto 2302 voti pari al 12.62%.

I tre candidati più votati sono Luca Amadio 241, Cristiana Dho 115, Sabina Monopoli 72.

Novella Ciceroni Candidato voti Luca Amadio 241 Cristiana Dho 115 Patrizia Maria Bizzarro 13 Gabriele Cozzi 9 Nicola Falcone 37 Marco Franchi 0 Rossella Manara 37 Francesca Marchetti 12 Antonio Marciano 16 Tommaso Giacomo Mascarello

25 Laura Maria Massei 21 Raffaele Moffa 10 Sabina Monopoli 72 Vito Nardomarino 6 Generoso Petrillo 14 Samuel Romeo 0 Ilaria Maria Caterina Sgarzi 37 Maria Vivolo 3

