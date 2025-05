Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati del Partito Democratico (lista a sostegno di Ilaria Pagani ) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 2671 voti pari al 18,97 %. Nel 2020 aveva ottenuto 3126 voti pari al 17.22%.

I tre candidati più votati sono Lucy Sasso 227, Francesco Licata 170 e Riccardo Giannoni 105.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Ilaria Pagani Candidato voti Francesco Davide Licata 170 Lucy Sasso 227 Simone Galli 94 Mauro Domenico Lattuada 95 Mauro Edoardo Rotondi 77 Chiara Angaroni 60 Laura De Cristofaro 24 Silvio Claudio Cantoni 56 Laura Vittani 5 Cecilia Cavaterra 50 Nicola Grossini 12 Riccardo Giannoni 105 Maria Pia Galli 13 Angelo Lovati 25 Iolanda Lucheroni 2 Giorgio Marturano 3 Roberto Spreafico 49 Daniela Di Dio 77 Benedetto Biundo 10 Maria Luisa Sabadini detta “Lella” 4

