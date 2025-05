Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Percorso Democratico (lista a sostegno di Augusto Airoldi) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 520 voti pari al 3.69%. La compagine è nata in questa tornata elettorale

I tre candidati più votati sono Franco Casali 73, Sabina Banfi 37, Valeria Pasquarelli 33

Augusto Airoldi Candidato voti Sabina Banfi 37 Luigia Borroni detta Isa 16 Paola Borroni 13 Giuseppe Balducelli 14 Roberto Barin 25 Morena Caputo 19 Maria Ceriani detta Mariella 8 Marialuisa Cremonesi 18 Franco Casali 73 Giuseppe Chirico detto Giberto 15 Maria Orsola Ferrario 22 Francesca Franchi 10 Carlo Invernizzi 15 Valeria Pasquarelli 33 Giorgio Pozzi 28 Valeria Valioni 6 Anna Valsasna 3

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

