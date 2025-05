Cronaca

ROVELLASCA – Paura nel primo pomeriggio di ieri in via 25 aprile, dove una donna di 37 anni è rimasta ferita in un incidente con un monopattino elettrico.

L’allarme è scattato alle 14. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, che è stata allertata da Areu, il coordinamento per le emergenze sanitarie in Lombardia. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi. al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dei fatti. La donna contisa è stata trasportata con l’autolettiga in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni non sono comunque apparse critiche.

(foto archivio)

