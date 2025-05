Comasco

ROVELLO PORRO – In occasione del centenario della ricostruzione del Santuario della Beata Vergine del Carmine, la comunità di Rovello Porro si mobilita per contribuire ai lavori di riqualificazione dell’edificio, in particolare alla sistemazione del tetto. A sostegno di questa causa è stata recentemente presentata una nuova edizione del volume di Franco Premoli, dedicata alla storia e all’identità del Santuario, con l’obiettivo di raccogliere fondi per i lavori.

Il libro, intitolato “Il Santuario della B.V. del Carmine in Rovello Porro”, è strutturato in tre sezioni: la prima ripercorre le origini e l’evoluzione storica della chiesa mariana; la seconda si concentra sull’apparato artistico, con un approfondimento dedicato al ciclo di affreschi realizzati da Emiliano Viscardi; la terza parte esplora il legame devozionale tra i cittadini rovellesi e il Santuario, sottolineando l’importanza della fede e dell’identità religiosa nella costruzione del complesso.

Durante la presentazione, l’autore ha ricostruito le tappe principali che hanno condotto alla rinascita del Santuario, a partire dai primi documenti ufficiali risalenti al 1519. L’attuale edificio è stato ricostruito a partire dal 1925, in uno stile ispirato al primo Rinascimento lombardo, e completato nel 1929. Il Santuario fu inaugurato nel 1935, ma la consacrazione avvenne solo nel 1995.

Nel corso degli anni, l’edificio è stato oggetto di diversi interventi decorativi e strutturali: dalla realizzazione degli affreschi di Vanni Rossi tra il 1927 e il 1945, fino ai più recenti restauri e ampliamenti, tra cui l’aggiunta di portali bronzei e nuovi affreschi nelle lunette e nelle volte del transetto.

La pubblicazione è disponibile presso la parrocchia, nelle edicole e in alcuni negozi del paese, e rappresenta non solo un prezioso documento storico, ma anche uno strumento concreto per sostenere il presente e il futuro del Santuario.

Il programma di celebrazioni per il centenario prosegue con vari eventi culturali e religiosi: tra questi, il concerto di Walter Muto e Roberta Rosso in programma venerdì 23, e la solenne processione e recita del rosario che si terranno venerdì 30, con partenza alle 20.30 dal piazzale della chiesa.

