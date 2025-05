Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Saronno Civica (lista a sostegno di Augusto Airoldi) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 1477 voti pari al 10,49 %. Nel 2020 aveva ottenuto 1874 voti pari al 10,32%.

I tre candidati più votati sono Gabriele Musarò, Laura Succi e Francesca Pozzoli.

Augusto Airoldi Candidato voti Laura Succi 117 Francesca Maria Pozzoli 94 Domenico D’Amato 16 Gabriele Musarò 194 Roberta Castiglioni 56 Andrea Picozzi 39 Pietro Maria Antonio Insinnamo 22 Stefano Barcellini 34 Andrea Preti 19 Edoardo Bruno Giuseppe Mazzucchelli 38 Emiro detto "Miro" Fresc 45 Emilio Cristian Basilico 34 Maurizio Borroni 5 Chiara detta "Chiari" Campoleoni 7 Giovanni Fasciglione 57 Federico Franchi 3 Miriam Fresc 16 Giovanna detta "Gio" Greco 14 Marisa Piuri 18 Andrea Rizzi 22 Marina Virgili 20 Noemi Brusciani 8

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

