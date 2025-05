Eventi

SARONNO – Una serata di viaggio, avventura e solidarietà è in programma a Saronno, mercoledì 28 maggio alle 21, all’auditorium Aldo Moro. L’evento, organizzato da Unitre Saronno, è aperto al pubblico con ingresso libero.

Protagonisti della conferenza dal titolo curioso e suggestivo, “Spingendo sui pedali ballando l’Hully Gully: la Tanzania dall’oceano alla cima del Kilimanjaro“, saranno Carlo Motta ed Enzo Bernasconi, due ciclisti-viaggiatori che racconteranno la loro straordinaria esperienza in Africa: un viaggio in bicicletta compiuto in solitaria dalla costa dell’Oceano Indiano fino alla vetta del maestoso Kilimanjaro, la montagna più alta del continente.

Un itinerario faticoso ma affascinante, che si è snodato tra savane, villaggi, altopiani e sentieri impervi, affrontato con spirito d’avventura e un forte senso di responsabilità sociale. Il viaggio ha avuto infatti anche una finalità solidale, realizzato con la collaborazione dell’associazione BiciPace.

Durante la serata, Motta e Bernasconi condivideranno immagini, video e testimonianze raccolte lungo il percorso, raccontando le difficoltà incontrate, le emozioni provate, gli incontri umani che hanno segnato il loro cammino e il profondo impatto di questa esperienza, sia personale che collettiva.

(foto d’archivio)

