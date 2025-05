Città

SARONNO – Dopo anni di segnalazioni e proteste, sarà finalmente sistemato il ponte di via Montoli, da tempo in condizioni di degrado. L’intervento, finanziato con parte dell’avanzo di amministrazione 2024, è stato approvato dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e servirà a mettere in sicurezza soprattutto il passaggio pedonale, oggi inaccessibile.

Il ponte, situato nella zona nord di Saronno, collega via Volta e via Montoli attraversando il torrente Lura. A causa delle condizioni disastrose del camminamento – segnato da cedimenti e buche – i pedoni sono costretti da anni a camminare sulla carreggiata, condivisa con le auto in un’unica corsia.

Le richieste di intervento risalgono ad almeno dodici anni fa. Nel 2013 si aprì una voragine nel tratto pedonale e da allora, nonostante vari appelli, la situazione non è mai stata risolta. Ora, grazie al nuovo stanziamento, il Comune potrà finalmente mettere mano a un’opera fondamentale per la sicurezza e la viabilità del quartiere.

(foto: il ponte di via Montoli)

27052025