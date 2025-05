Cronaca

SARONNO – Al sottopasso stradale di via I maggio si è ripetuto un copione già visto tantissime volte in passato: la scorsa notte alle 2.30 era compleramente allagato, si è riempito di acqua nel giro di mezz’ora da quanto ha iniziato a piovere forte.

Si sono accesi i semafori per impedire il passaggio delle auto e sono state informate le forze dell’ordine: l’acqua è via via defluita nei tombini, nel corso della nottata.

A Saronno si sono registrate anche cadute di rami, in viale Prealpi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: sottopasso via I maggio, la scorsa notte completamente allagato nel corso del forte temporale che si è scatenato attorno alle 2)

27052025