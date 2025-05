Cronaca

SARONNO – Fortissimo maltempo nella notte appena trascorsa: molti cittadini sono stati svegliati attorno alle 2 da potenti tuoni, e nel cielo si sono visti anche parecchi fulmini, in diverse zone della città si sono regisrati anche improvvisi cali di tensione elettrica. A seguire tanta pioggia.

In mattina oggi, già alle 6 i vigili del fuoco del comando cittadino sono intervenuti sul territorio per rimuovere, anche tagliandoli con le motoseghe, rami caduti o pericolanti, come in viale Prealpi nei pressi della intersezione con via Valletta.

(foto: i rami caduti in viale Prealpi a Saronno dopo il forte maltempo che ha caratterizzato la notte appena trascorsa)

27052025