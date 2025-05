Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Saronno Sicura (lista a sostegno di Novella Ciceroni ) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 564 voti pari al 4.01%. E’ nata per questa campagna elettorale

I tre candidati più votati sono Uberto Cova 61, Veronica Alberio 41, Sara Roccabruna 39.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Novella Ciceroni Candidato voti Innocento Tummolo 6 Veronica Emilia Alberio 41 Vito Annecca 21 Alessandra Costanzo 7 Uberto Cova 61 Cristina Di Dio 20 Salvatore Giardino 25 Fiorella Liberti 11 Alba Denise Migliori 12 Rosario Pagliaro 6 Roberto Ponti 14 Stefano Edmondo Risio 27 Sara Roccabruna 39 Federico Romani 20 Alessandro Varotto 1 Andrea Michele Arcangelo Vivolo 1

