Softball

BOLLATE – Prosegue il campionato di Serie A2 di softball e, al termine della settima giornata, non mancano le sorprese. Nel girone A cade la capolista Bollate sul campo di Nuoro, mentre nel girone B continua il testa a testa al vertice tra Azzanese e Castionese, entrambe ancora a punteggio pieno.

Girone A – Bollate rallenta, Legnano si avvicina

Nel girone A, la Lacomes Bollate incappa nella seconda sconfitta stagionale sul campo della Polisportiva Supramonte. Dopo aver dominato gara 1 per 17-2, le lombarde sono state superate 9-2 in gara 2 dalle sarde, che sfruttano al meglio il fattore campo.

Ne approfitta la Voden Medical Legnano che, con una doppia vittoria sull’Iren Avigliana Rebels, si avvicina alla vetta. In gara 1, le legnanesi si portano avanti 6-0 grazie alle valide di Mazzanti, Giavarini e Pietroni, respingendo il tentativo di rimonta delle avversarie e chiudendo sul 9-4. In gara 2 decidono il singolo di Binetti e un finale solido in attacco per il 5-2 conclusivo, con una prestazione completa sul monte di Alonso Gallardo Beatriz (7 riprese, 7 valide concesse, 7 strikeout).

Pareggio invece tra Collecchio e Bulls Rescaldina. Le lombarde si impongono 3-0 in gara 1 grazie al complete game shutout di Squalizza. Collecchio si riscatta in gara 2 con una sesta ripresa decisiva che vale il 4-2 finale, grazie a un mix di valide, gioco d’anticipo e un errore difensivo delle padrone di casa.

Girone B – Perfect game dell’Azzanese, Castionese ancora inarrestabile

Nel girone B, Azzanese (12-0) e Castionese (10-0) continuano a guidare a punteggio pieno in attesa dello scontro diretto. L’Azzanese domina in gara 1 contro la Lupi Auto Fiorentina grazie a un perfect game combinato delle lanciatrici Salis e Fabrizi, chiudendo 9-0 in cinque inning. Gara 2 è più combattuta: Zupanic sblocca il match con un doppio al sesto inning, poi chiude la partita con 13 strikeout e la vittoria per 3-1.

La Castionese ottiene una doppietta contro le Nuove Pantere Lucca. Dopo un primo inning di svantaggio, le friulane ribaltano tutto e vincono gara 1 con un netto 11-2. Più equilibrata la seconda sfida: le Pantere partono forti, ma vengono raggiunte e superate da un big inning da 5 punti, suggellato da un grande slam di Neverauskaite. Il 12-5 finale arriva grazie anche al doppio di Ciani che chiude per manifesta al sesto inning.

Completa il quadro del girone B la doppia vittoria delle Stars Ronchi sul campo della Dalmine LS Crocetta. Le friulane si impongono 9-5 in gara 1 e 4-1 in gara 2, lasciando le parmensi all’ultimo posto in classifica.

(foto: Bollate in Sardegna)

27052025