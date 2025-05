Solaro

SOLARO – Ricordare la resistenza con il poemetto “Anna come tanti”, nato dalla penne del solarese Gianfranco Morelli. Si terrà martedì 27 maggio alle 20.30 in villa Borromeo la presentazione del poemetto partigiano: il racconto di quattro storie diverse, di persone ordinarie, unite solo dagli ideali partigiani della Resistenza. L’evento è ad ingresso libero.

L’incontro, promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Solaro e patrocinato da Anpc (associazione nazionale partigiani cristiani), vedrà l’intervento dello storico saronnese Giuseppe Nigro e sarà moderato dalla giornalista Luisa Beretta.

Gianfranco Morelli, laureato in Storia e filosofia, è residente a Solaro. Professore di lettere in pensione, è autore della raccolta di poesie “Muri“, del ciclo di racconti di storia locale “Le Storie del Guisa” e del saggio storico “Nessuna croce manchi – i giovani di Ceriano, Cogliate e Solaro morti nella grande guerra”.

(foto archivio: la precedente presentazione del libro Anna come tanti a Ceriano)

