Città

SARONNO – Ecco le preferenze ottenute dai candidati di Tu@Saronno (lista a sostegno di Ilaria Pagani) che hanno partecipato alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Complessivamente la lista ha ottenuto 732 voti pari al 5,2%. Nel 2020 aveva ottenuto 1195 voti pari al 6,58 %.

I tre candidati più votati sono Francesca Rufini 138, Massimiliano D’urso 77, Maria Cornelia Proserpio 54,.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLE PASSATE ELEZIONI

Ilaria Pagani Candidato voti Francesca Rufini 138 Nourhan Moustafa 39 Maria Cornelia Proserpio 54 Massimiliano D'Urso 77 Marinella Censi 34 Davide Perfetti 29 Antonio Luigi Di Biasio 17 Andrea Masini 18 Cristina Tonelli 7 Alessandra Piuri 22 Sergio Bietti 36 Marco Gentile 35 Gabriele Baga 24 Ezia Maria Moroni 25 Gabriele Ignazio Delfino 2 Massimo Galli 33 Luca Mantegazza 23 Clara Antonella Lobina 19 Morena Bosaia 1 Asia Ferrario 1 Cesare Camillo Fusi 28 Ivonne Trebbi detta detta "partigiana Bruna" 12

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09