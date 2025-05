Calcio

SAN DONA’ DEL PIAVE – Tutto pronto per la semifinale di ritorno degli spareggi nazionali di Eccellenza tra Sandonà e Caronnese, in programma domenica 1 giugno alle 16 allo stadio “Verino Zanutto” di San Donà di Piave. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata disputata allo stadio di Caronno Pertusella, la formazione di Caronno è chiamata all’impresa per ribaltare il risultato e conquistare l’accesso alla finalissima per la promozione in Serie D.

Per l’occasione, il club biancoceleste veneto ha lanciato un appello alla propria tifoseria con parole cariche di entusiasmo: “Una città intera unita per una grande impresa: raggiungere la finalissima insieme a voi. Sandonatesi, domenica c’è bisogno della carica di tutto il popolo biancoceleste: invadiamo lo stadio Zanutto!”

Dopo l’1-2 dell’andata, ai varesotti servirà una vittoria con almeno due reti di scarto per accedere alla finale. Il Sandonà dal canto suo, potrà contare su due risultati su tre (vittoria o pareggio) per continuare a inseguire il sogno della Serie D.

La sfida si preannuncia incandescente, con un grande pubblico pronto a sostenere le rispettive squadre. La vincente affronterà in finale una tra Leon e Tamai.

