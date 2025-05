Calcio

POZZUOLO MARTESANA – Serata decisiva per l’Fbc Saronno under 18, impegnato oggi, mercoledì 28 maggio nella semifinale di ritorno del campionato regionale. I biancocelesti scenderanno in campo alle 20.30 al Comunale “Sandro Pertini” di Pozzuolo Martesana, con un obiettivo chiaro: difendere il vantaggio ottenuto all’andata e conquistare il pass per la finalissima.

Sabato scorso, al Colombo Gianetti di Saronno, la formazione guidata da mister Fabio Tibaldo si era imposta per 2-1 sul Pozzuolo Calcio, dimostrando solidità e determinazione. Ora servirà una prestazione altrettanto attenta in trasferta per completare l’opera e continuare il cammino verso il titolo regionale.

Nell’altra semifinale si stanno sfidando Rozzano e Ospitaletto: la gara di andata, disputata nel fine settimana sul campo dei milanesi, si è conclusa con un pareggio per 1-1. Tutto aperto, dunque, anche sull’altro fronte del tabellone.

La finalissima è in programma lunedì 2 giugno su campo neutro. L’Fbc Saronno sogna di esserci, e stasera ha la chance per scrivere un’altra pagina importante di questa stagione entusiasmante.

