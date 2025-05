Comasina

CESANO MADERNO – Giovedì 29 maggio la città sarà protagonista di una tappa del Giro d’Italia e per l’occasione il Comune ha organizzato un fitto programma di eventi che animeranno la giornata sin dal primo pomeriggio.

Si comincerà alle 13 in piazza XXV Aprile con l’apertura di Giroland, il “villaggio del Giro” dedicato a bambini, famiglie e appassionati: ci saranno musica, giochi, spettacoli e distribuzione di gadget. Il villaggio resterà attivo fino alle 19.

Alle 13.30 è atteso l’arrivo della pedalata Mediolanum, mentre mezz’ora più tardi, intorno alle 14, sarà la volta del Giro E, manifestazione ciclistica che promuove la mobilità sostenibile attraverso biciclette a pedalata assistita.

Un altro momento atteso della giornata sarà l’arrivo, previsto per le 15.30 circa, della Carovana del Giro d’Italia: si tratta dei veicoli degli sponsor ufficiali, che percorreranno le strade cittadine proponendo attività di animazione e intrattenimento per il pubblico.

Alle 16.20 circa è previsto l’ingresso in città dei ciclisti del Giro d’Italia, con l’inizio del doppio circuito cittadino che precederà lo sprint finale. L’arrivo al traguardo, dopo i due giri previsti, è stimato tra le 17 e le 17.20.

Tutti gli orari sono indicativi e soggetti a variazioni in base allo svolgimento della tappa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

28052025