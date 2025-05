Città

SARONNO – Dopo l’ansia e l’attesa dei dati, dei numeri e delle cifre elettorali, scatta sempre la curiosità: quanti voti ha preso un partito o una lista? Quanti il compagno di classe, il parente, l’amico? Ma anche: quanti hanno votato come me? Negli ultimi giorni ilSaronno ha registrato moltissimi accessi, soprattutto ai dati elettorali, e ci è venuto spontaneo chiederci: avendo pubblicato tutte le preferenze di tutte le liste, con la foto dei candidati, quali sono stati i partiti più cliccati, quali risultati hanno suscitato più curiosità?

Il record assoluto di preferenze registrato da Forza Italia ha inevitabilmente attirato l’interesse dei lettori con i suoi “recordman”, facendo salire questo partito al primo posto anche nella classifica dei clic. Subito dietro, la Lega si è dimostrata (un po’ a sorpresa visto il risultato elettorale non proprio brillante) più cliccata del Pd, conquistando il secondo gradino del podio, mentre i democratici si sono ritrovati al terzo posto, tallonati da Fratelli d’Italia, al quarto.

Tra le liste civiche a spuntarla è stata Obiettivo Saronno, capace di catalizzare più accessi rispetto a Saronno Civica e Tu@Saronno.

Ecco quindi la classifica delle preferenze più cliccate nella giornata di ieri:

1 – Forza Italia 14%

2 – Lega 11%

3 – Pd 10,6%

4 – Fratelli d’Italia 10,5%

5 – Obiettivo Saronno 10%

6 – Saronno Civica 9%

7 – Tu@Saronno 8,5%

8 – Insieme per Crescere 7%

9 – Saronno Sicura 6,8%

10 – Percorso Democratico 6,6%

11 – Idea Futuro 6%

Questi numeri raccontano non solo chi ha conquistato voti alle urne, ma anche chi ha saputo accendere l’interesse online. IlSaronno continuerà a seguire con attenzione la corsa elettorale, raccontando giorno per giorno protagonisti, sfide e retroscena fino all’atteso ballottaggio.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09