SARONNO – “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto al primo turno: la proposta politica di Ilaria Pagani, costruita con il contributo di tutte le forze che la sostengono – tra cui la nostra lista civica Insieme per Crescere – è stata riconosciuta da tanti cittadini come credibile, concreta e profondamente diversa da quella del centrodestra”.

Inizia coì il commenti di Insieme per crescere in merito ai risultati elettorali.

“Il 27,6% dei voti raccolti da Ilaria Pagani rappresenta un segnale forte: c’è una Saronno che vuole cambiare passo, che crede in alcuni valori condivisi, a partire dalla centralità strategica di servizi pubblici efficienti come sanità, trasporti, educazione. E crede in un modo nuovo di fare politica, basato sull’ascolto, sulla partecipazione e su un metodo di lavoro più efficace, trasparente e vicino alle persone.

La nostra proposta è chiara e radicalmente alternativa a quella del centrodestra. Per questo, in vista del ballottaggio, ci rivolgiamo a tutti: a chi ha votato per Ilaria, a chi ha votato per altri candidati, a chi ha annullato la scheda, e anche a chi ha scelto di non votare. Il 50% di affluenza ci dice che c’è ancora tanto da fare per coinvolgere e motivare i cittadini.

Il ballottaggio dell’8 e 9 giugno non è solo una sfida tra due nomi: è una scelta tra due visioni opposte di città. La proposta di Ilaria Pagani – che è anche la nostra – è quella che può davvero far crescere Saronno, con serietà, competenza e passione.

Chiediamo a tutti di sostenerla con convinzione. Perché insieme possiamo costruire una città più giusta, più accogliente e più coraggiosa. Una città che ascolta”.

