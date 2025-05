Città

SARONNO – “Il Pd ringrazia tutte le elettrici ed elettori che hanno di nuovo riposto la loro fiducia sulla proposta del nostro partito con la candidata sindaca Ilaria Pagani.

Il risultato ottimo del nostro partito e delle liste collegate permette ad Ilaria Pagani di presentarsi al ballottaggio come la risposta del centrosinistra al centrodestra con il suo candidato Azzi”.

Sono le parole del Pd di Saronno che commenta il risultato elettorale che ha visto Pagani ottenere 4228 voti ossia 27,56% e il Pd arrivare al 2.671 voti (18,97%). QUI TUTTI I DATI

“E’ stato premiato e giudicato positivamente dagli elettori il programma che è stato presentato e la volontà della nostra candidata Pagani di intendere la gestione della città in maniera differente con l’apertura del comune all’ascolto dei cittadini, delle associazioni, alle preoccupazioni ed ai problemi della gente a partire dalla sicurezza”.

Ma non solo: “E’ stato sicuramente apprezzato il suo modo di esporre il suo programma, di come pensa di affrontare i tanti problemi che un sindaco deve gestire giornalmente, con la capacità che ha già mostrato gestendo un budget elevato dedicato ai servizi sociali. Siamo adesso al rush finale dove tutti i cittadini che ritengono che i nostri valori siano quelli da difendere, lavoro, sanità, istruzione, ambiente e sicurezza, pensino già al voto dell’8 e 9 giugno per avere la prima Sindaca al governo di una città che va avanti, migliorandosi”.

