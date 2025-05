SARONNO – Dagli exit poll non solo percentuali: un’analisi più dettagliata sui dati raccolti durante le amministrative a Saronno permette di tracciare il profilo degli elettori dei principali candidati, incrociando età e genere. Un quadro interessante che offre spunti sulle dinamiche del voto locale e sui punti di forza e debolezza delle coalizioni.

Il progetto ha coinvolto gli studenti dell’Itis Riva, in collaborazione con il quotidiano ilSaronno e con il supporto della Prefettura di Varese. Si è trattato di un’iniziativa didattica unica, che ha visto protagonisti i giovani nel ruolo di osservatori e rilevatori, permettendo loro di imparare sul campo come funziona un rilevamento elettorale. Il successo dell’iniziativa è stato corale: oltre al team scolastico guidato dalla docente Marina Galli, hanno collaborato esperti, giornalisti, docenti universitari e figure del mondo politico e statistico, tutti uniti per garantire un lavoro serio e metodico.

I dati sono stati raccolti tramite una scheda anonima, dove gli elettori potevano (ma non erano obbligati) indicare la fascia d’età e il genere. Dopo lo spoglio, il team ha elaborato i numeri, distinguendo le informazioni anagrafiche, e ha prodotto un’analisi statistica dettagliata. Il lavoro ha permesso di superare il semplice conteggio dei voti e di individuare trend significativi: il ballottaggio tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, il testa a testa per il terzo posto tra Augusto Airoldi e Novella Ciceroni e un’indicazione approssimativa sul voto di lista. Unico limite: il centrodestra ha aderito in misura minore all’iniziativa, creando una leggera sottorappresentazione.

🔍 Chi sono gli elettori di Azzi?

Rienzo Azzi raccoglie il 14% tra i giovani (18-34) e il 14% tra i 35-50, ma cresce decisamente tra i 51-65 (28%) e gli over 65 (20%). Il suo punto di forza è chiaramente l’elettorato adulto e anziano. Spicca anche il dato del 23% tra chi non ha indicato età, segnale di un consenso trasversale. Per genere, Azzi fa leggermente meglio tra gli uomini (37%) che tra le donne (34%), ma ottiene un solido 29% anche tra chi non ha indicato il genere. Interessante il 46% tra le donne 51-65, che conferma un radicamento solido nella fascia centrale, soprattutto femminile.

🔍 Chi sono gli elettori di Pagani?

Ilaria Pagani mostra un profilo più equilibrato: 16% tra i giovani, 19% tra i 35-50, 28% tra i 51-65 e 19% tra gli over 65. Brilla il dato femminile: supera il 41% tra le donne, con picchi del 33% tra le 35-50 e le 51-65. Tra gli uomini resta competitiva, con un 34% nella fascia 51-65. La sua forza sta nella capacità di parlare a un elettorato più bilanciato, pur con margini di miglioramento tra giovani e anziani.

🔍 Chi sono gli elettori di Ciceroni?

Novella Ciceroni si afferma soprattutto tra i 51-65 anni (36%), confermandosi punto di riferimento per l’elettorato adulto-maturo. Resta stabile tra giovani e adulti (17%), ma fatica tra gli over 65 (13%). Sul fronte del genere, è la candidata più scelta dalle donne (47%), con ottimi dati nelle 51-65 (46%) e buoni numeri tra le giovani (18%) e le 35-50 (26%). Tra gli uomini, invece, ha meno presa, in particolare nei 35-50 (13%).

🔍 Chi sono gli elettori Airoldi?

Augusto Airoldi performa bene tra gli over 65 (25%) e i 51-65 (28%), mentre resta più basso tra i giovani (15%) e i 35-50 (13%). Il dato interessante è l’equilibrio di genere: 39% tra gli uomini e 38% tra le donne, con picchi tra gli uomini 51-65 (37%) e le donne over 65 (38%). Il suo elettorato è quindi prevalentemente adulto-anziano e bilanciato per genere.

🔔 Cosa indicano questi numeri in vista del ballottaggio?

Azzi parte da una base solida tra adulti e anziani, soprattutto donne 51-65, e ha buona presa tra chi non ha indicato età o genere, ma deve recuperare tra i giovani e i 35-50, dove Pagani è più competitiva. Pagani ha una distribuzione più equilibrata tra uomini e donne, con radicamento nelle fasce centrali: per vincere dovrà rafforzarsi tra giovani e anziani e consolidare il voto femminile.

Ricordiamo che si tratta di un progetto didattico su un campione di 1219 voti, che offre uno spaccato interessante ma non esaustivo del corpo elettorale saronnese.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09