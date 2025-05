Saronnese

GERENZANO / ARCISATE – “Porgo un sincero auspicio di buon lavoro al neo sindaco di Arcisate Antonio Centurrino. Come è giusto che sia ci sarà una vigilanza attiva, anche da parte del nostro progetto civico, sull’operato dell’amministrazione eletta. Non per spirito polemico, ma perché come cittadini, abbiamo il diritto – e il dovere – di partecipare e proporre”, così la gerenzanese Lisa Moltesi, circa il risultato delle elezioni ad Arcisate.

“Il nostro progetto, sostenuto da Patto per il Nord, Progetto Arcisate ha ottenuto più consensi della lista sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un dato politico chiaro, che racconta una voglia di rinnovamento, un’esigenza concreta di progetti radicati sul territorio, non calati dall’alto. Non sono mancate ambiguità e scorrettezze, che verranno valutate, come è giusto che sia, nelle sedi opportune. Non sarà questa la piazza in cui alimentare tensioni, perché abbiamo rispetto delle istituzioni e della comunità tutta. Non abbiamo vinto ma abbiamo ottenuto un risultato importante, costruito con passione, onestà e tanto lavoro sul territorio. Abbiamo dimostrato che c’è una comunità nuova, competente e determinata, pronta a impegnarsi per una politica diversa dal passato. Raccogliamo questa indicazione da Arcisate per continuare ad alimentare giorno dopo giorno questo spirito autonomista e federalista. Ringrazio tutti i candidati della nostra lista: donne e uomini che si sono messi in gioco con spirito civico e senso di responsabilità che continueremo pur non essendo presenti in Consiglio comunale”, continua.

“Continuerò ad ascoltare e a rappresentare chi ha creduto in noi, con l’impegno di non disperdere questo patrimonio, ma di farlo crescere con ancora più determinazione in vista delle elezioni regionali in cui un territorio più esteso sarà chiamato ad esprimere la propria volontà. Oggi non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso importante”, conclude.

Paolo Grimoldi segretario federale di Patto per il Nord, attraverso i social ha più volte positivamente sottolineato il lavoro della Molteni, neo Segretario provinciale a Varese per Patto per il Nord: “grazie alla determinazione di Lisa Molteni in soli 50 giorni abbiamo scelto i candidati che mai prima si erano avvicinati alla politica, abbiamo in modo sincero e coerente riportato i temi del Nord al centro del dibattito. Gli elettori hanno premiato questo impegno tanto da da preferire il nostro progetto a quello supportato da Forza Italia, dalla Salvini premier è da Fratelli d’Italia.