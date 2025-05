Cronaca

GERENZANO – Il Comune lancia l’allarme dopo un tentativo di truffa avvenuto nella giornata di ieri nella zona di via Trieste, via Trento e aree limitrofe. Ignoti si sono spacciati per incaricati comunali, muniti di falsi cartellini identificativi, con la scusa di dover controllare contatori di utenze come gas e acqua.

Con questa scusa hanno cercato di farsi aprire la porta di casa, nel tentativo di raggirare i residenti. L’amministrazione comunale avverte: si tratta di una truffa. Nessun incaricato del Comune sta effettuando controlli porta a porta in questo periodo.

Il messaggio è chiaro: non aprire mai la porta a sconosciuti e in caso di dubbi contattare immediatamente le forze dell’ordine o avvisare familiari e vicini. Questi i numeri da tenere a portata di mano:

Polizia locale di Gerenzano : 02 96399128 – cellulare 347 3615414

Numero unico di emergenza : 112

Carabinieri di Cislago : 02 96382263

Carabinieri di Saronno: 02 96367000

Il Comune invita tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a diffondere l’informazione, soprattutto tra le persone anziane o più vulnerabili.

28052025