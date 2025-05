SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 27 maggio, spiccano i risultati elettorali a Saronno, con i volti storici e le nuove sorprese sul podio delle preferenze, le analisi in vista del ballottaggio e i commenti dei protagonisti. Non sono mancati i disagi per il maltempo con il sottopasso allagato e la cronaca con vandalismi e tentato furto a Caronno.

Il maltempo della notte ha causato l’allagamento del sottopasso di via Primo Maggio a Saronno, rendendolo inaccessibile e creando forti disagi alla viabilità locale.

A Caronno dieci giovani sono stati identificati dai carabinieri dopo una serie di atti vandalici e un tentato furto avvenuti in piazza, grazie alle telecamere di sorveglianza.

Alle elezioni di Saronno brillano i volti storici di Forza Italia, l’exploit dei giovani del Partito Democratico e le sorprese targate Amadio e Musarò, che conquistano posizioni inattese.

Per chi vuole avere un quadro completo delle elezioni di Saronno, ecco tutte le preferenze, i voti e i risultati emersi dopo lo spoglio ufficiale.

Il candidato Amadio si smarca con toni riflessivi in vista del ballottaggio, sottolineando l’importanza di ascoltare e valorizzare il risultato ottenuto al primo turno.

Nel video speciale le voci dei protagonisti delle elezioni, con commenti a caldo, analisi dei dati e prospettive in vista del ballottaggio che si preannuncia combattuto.

