LIMBIATE – Mattinata movimentata ieri a Limbiate, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali nel giro di meno di due ore. Entrambi gli episodi hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale dei feriti, fortunatamente in condizioni non critiche. Il primo intervento è scattato alle 10.25 in via Mascheroni, dove un uomo di 73 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta in bicicletta. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Desio, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti. L’uomo non avrebbe riportato traumi gravi.

Poco dopo, alle 12.05, si è verificato un secondo incidente in via Trieste, dove si sono scontrate un’auto e una moto, con il coinvolgimento di un uomo di 51 anni e una donna di 69. Sul posto sono intervenute due ambulanze – una delle quali in supporto all’elisoccorso di Milano, atterrato in zona per sicurezza – oltre ai carabinieri della Compagnia di Desio e alla polizia locale di Limbiate. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, con lesioni di media entità ma non in pericolo di vita. L’elisoccorso è rientrato senza necessità di trasporto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dei due episodi. In particolare, per lo scontro in via Trieste saranno determinanti i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

(foto archivio)

28052025