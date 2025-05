Cronaca

LOMAZZO – Brutta sorpresa per i volontari dell’Auser di Lomazzo, che lunedì mattina, alla riapertura della sede di piazza Alessandro Volta, hanno scoperto di essere stati derubati. Ignoti sono entrati nella struttura durante il fine settimana, forzando la porta d’ingresso e poi aprendo la cassaforte, da cui hanno portato via circa 500 euro del fondo cassa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per un primo sopralluogo. La sede non è dotata di videosorveglianza, ma sono in corso verifiche su eventuali telecamere pubbliche o private presenti nella zona che possano aver ripreso movimenti sospetti.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito nella notte tra sabato e domenica, utilizzando probabilmente un flessibile per aprire la cassaforte. La denuncia è già stata presentata e le indagini sono in corso. Al momento, però, non ci sono indizi utili per identificare i responsabili.

(foto archivio: pattuglia della polizia locale in servizio a Lomazzo)

28052025