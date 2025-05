Cronaca

LEGNANO – Un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio in provincia di Milano è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Vasilica Potincu, 35enne di origine romena. A dare la notizia è stata l’emittente Sky Tg24.

Il delitto è avvenuto nella serata di sabato 24 maggio in un appartamento di via Stelvio 16 a Legnano, dove la donna esercitava come escort. Vasilica è stata accoltellata nove volte. Il suo corpo è stato scoperto da una vicina, insospettita nel vedere la porta d’ingresso aperta: una volta entrata, si è trovata davanti alla scena del crimine e ha dato immediatamente l’allarme. A quanto risulta l’operaio, interrogato dal pubblico ministero Ciro Caramore che coordina le indagini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il provvedimento di fermo è scattato dopo gli accertamenti degli investigatori, che lo ritengono responsabile dell’omicidio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del maggiore Pietro Laghezza (foto), che in passato aveva comandato anche la Compagnia di Saronno.

Vasilica viveva con il figlio a Cinisello Balsamo, ma riceveva i clienti nell’appartamento legnanese, affittato da una terza persona su cui sono in corso accertamenti. Non ci sono segni di effrazione né elementi che facciano pensare a una rapina: le cause dell’accaduto restano da chiarire.

28052025