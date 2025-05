Città

SARONNO – Settantacinque dosi di cocaina, quattordici di eroina, cinque di hashish, quattro arresti e tre denunce: sono i numeri principali dell’operazione antidroga portata a termine dai militari della stazione di Cesate, che ha smantellato un’organizzata rete di spaccio attiva all’interno del Parco delle Groane.

L’indagine, condotta dai carabinieri tra ottobre 2023 e marzo 2024, ha permesso di risalire a un sodalizio criminale composto da cittadini di origine maghrebina, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale. L’attività illecita si concentrava in un’area del parco compresa nel territorio comunale di Cesate.

Grazie a un’attenta attività investigativa, supportata anche dall’uso di telecamere nascoste, i militari hanno documentato oltre novanta episodi distinti di spaccio, effettuato venticinque sequestri a carico di clienti fermati subito dopo l’acquisto e identificato tutti e quattro i principali indagati, oltre a tre ulteriori complici denunciati in stato di libertà.

Nel corso delle operazioni, due degli indagati erano già stati arrestati in flagranza il 5 gennaio e il 9 aprile. Gli altri due sono stati rintracciati successivamente grazie a specifiche attività di rastrellamento nel Parco delle Groane e a indagini mirate: uno è stato bloccato a Limbiate, l’altro a Desio. Entrambi sono stati portati nelle case di reclusione di Milano e Monza.

Il bilancio finale parla di sostanze sequestrate pronte per lo spaccio e materiale per il confezionamento, con la conferma che le indagini proseguiranno per chiarire eventuali altri coinvolgimenti. Resta ferma la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte, da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

