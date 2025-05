Città

SARONNO – Sono già in sella da giorni le amiche e gli amici francesi di Challans, protagonisti di un viaggio in bicicletta per raggiungere Saronno e rinnovare, con spirito sportivo e di amicizia, il gemellaggio con la città. Un incontro internazionale che, domenica 1 giugno, offrirà a tutti l’occasione di pedalare insieme grazie a due percorsi aperti ai cittadini.

La “pedalata del gemellaggio” propone infatti un’opzione impegnativa e una più accessibile, per accogliere nel modo più festoso possibile i ciclisti d’oltralpe. Il primo itinerario, Saronno-Cerano-Saronno, prevede il ritrovo alle 8,15 in piazza Libertà e la partenza alle 8,30. L’arrivo a Cerano (Novara) è previsto per le 11,30 circa, dove i partecipanti pranzeranno insieme agli amici francesi. Il rientro a Saronno è fissato per le 16, al piazzale Decathlon, dove ci sarà un momento di accoglienza.

Il secondo percorso, più breve e adatto a tutti, è il Saronno-Cantalupo-Saronno. Il ritrovo sarà alle 14,15 in piazza Libertà, con partenza alle 14,30 e arrivo a Cantalupo verso le 15,15. Anche in questo caso il ritorno è previsto per le 16 al piazzale Decathlon per l’accoglienza collettiva.

È importante ricordare che ogni ciclista dovrà rispettare le norme del Codice della Strada. Le pedalate sono spontanee e non organizzate, quindi non è prevista alcuna assicurazione: ogni partecipante si assume la piena responsabilità in caso di incidente.

