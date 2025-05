Cronaca

LOMAZZO – Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Lomazzo: i carabinieri della stazione di Cermenate hanno denunciato per rapina una 29enne di origini venezuelane e un 43enne italiano, entrambi residenti a Bregnano. La vittima, un uomo di 50 anni di Castiglione Olona, aveva conosciuto la donna tramite un sito di incontri e si era incontrato con lei per passare la serata. I due si trovavano a bordo dell’auto della donna, quando improvvisamente un individuo incappucciato ha fatto irruzione, aggredendo il 50enne e portandogli via il portafoglio e i pantaloni.

I due aggressori si sono poi dati alla fuga, lasciando l’uomo ferito e in stato di choc. I carabinieri, avviate subito le indagini, sono riusciti a ricostruire la dinamica e a dimostrare che l’episodio non era stato casuale: la donna e il complice avevano infatti pianificato insieme la trappola, sfruttando il contatto via social come esca.

Durante le perquisizioni nella loro abitazione sono stati ritrovati oggetti riconducibili al furto, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio. I due sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di rapina.

