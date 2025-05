Politica

GALLARATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa firmato Anpi Varese, rete Antifascista Varesina, comitato antifascista di Busto Arsizio

partito della Rifondazione Comunista federazione di Varese, Movimento 5 stelle Varese, partito Comunista Italiano di Varese, circa il Remigration Summit tenutosi a Gallarate.

Quanto accaduto al teatro Vittorio Gassman di Gallarate sabato 17 maggio è un vero e proprio oltraggio alla democrazia e ai diritti umani. La nostra Costituzione nata dalla Resistenza ripudia ogni forma di razzismo e discriminazione, rifiutando esplicitamente ogni forma di fascismo. Eppure, nonostante questo, il sindaco di Gallarate, un pubblico funzionario che nell’assumere tale incarico ha giurato sulla Costituzione si è permesso di legittimare le teorie razziste, fasciste e xenofobe discusse nella conferenza nota come Remigration Summit, tenutasi in un pubblico teatro cittadino, asserendo che si sia trattato di una legittima discussione e spingendosi persino a sostenere che fascisti sarebbero invece coloro che avrebbero voluto impedire tale dibattito.

Non troveremmo “parole gentili” se volessimo definire il sindaco di Gallarate che pretende di propinarci questa misera quanto assurda tesi. Torniamo perciò alla Costituzione: il primo articolo recita che “l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”, perciò a contraddistinguerla non è solo l’antifascismo bensì anche il ruolo centrale che essa dà al lavoro e quindi a chi lo svolge. Troppo spesso però i lavoratori sono sfruttati e quotidianamente le cronache ci parlano di infortuni e morti sul lavoro. Poiché il 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica, al fine di celebrarla degnamente, sottolineandone il suo vero carattere, profondamente democratico ed antifascista, invitiamo tutti i cittadini della provincia di Varese ad esporre quel giorno un lenzuolo bianco per esprimere il netto rifiuto del fascismo, del razzismo e di ogni forma di discriminazione, oltre a ricordare l’impressionante bollettino di morti bianche. Se qualcuno non considerasse sufficiente esporre un semplice lenzuolo bianco potrà anche scrivere su di esso un pensiero, una breve riflessione sul tema.

Ribadiamo con orgoglio il nostro essere antifascisti, il nostro rifiuto di ogni ideologia di sopraffazione e di morte ed il profondo rispetto per lavoratrici, lavoratori e cittadini, affinché riprendano il ruolo ed i diritti che la Costituzione riconosce loro.

