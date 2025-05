Città

SARONNO – L’Asst Valle Olona ha comunicato che a partire da lunedì 3 giugno la dottoressa Tiziana Olgiati cesserà l’attività di medico di assistenza primaria nell’ambito di Saronno. Tutti gli assistiti attualmente in carico alla dottoressa verranno assegnati automaticamente al dottor Lorenzo Donati, incaricato provvisorio, salvo diversa scelta da parte dei singoli assistiti.

Il nuovo ambulatorio ha sede a Saronno in via Stoppani n. 3, ed è possibile contattare il medico al numero 3514808858.

Gli orari dell’ambulatorio saranno i seguenti (su appuntamento):

Lunedì : 9 – 12.

Martedì : 16 – 19.

Mercoledì : 15 – 18.

Giovedì : 9 – 12.

Venerdì: 9 – 12.

L’Asst invita gli assistiti a contattare il nuovo medico per ogni necessità, oppure a procedere con eventuali scelte alternative attraverso i consueti canali.

28052025