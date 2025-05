SARONNO – Un fulmine ha messo ko la centralina elettrica nei pressi di via Roma, creando non pochi problemi ieri, martedì 27 maggio, ad attività e case private a ridosso del centro storico. Se i problemi sulla fornitura elettrica sono stati risolti nel corso della mattinata di ieri continuano i disagi legati alla rete elettrica ed internet.

Tra le realtà più colpite Saronno Servizi: dalla farmacia agli sportelli, tutte le funzioni hanno subìto rallentamenti.

L’improvviso guasto ha richiesto l’intervento immediato del personale e dei tecnici, che si sono messi subito al lavoro per ripristinare la situazione. Grazie al loro impegno e a un’azione coordinata, dopo alcune ore i problemi principali sono stati risolti, consentendo di riprendere le attività, anche se con qualche rallentamento.

Se la fornitura elettrica è stata subito riattivata diverso è per il danno alla centralina telefonica. Ancora oggi, mercoledì 28 maggio, molte abitazioni e attività sono senza linea con difficoltà per le attività lavorative. Tornando a Saronno Servizi si registrano rallentamenti operativi agli sportelli della sede di via Roma pur senza veri e propri disservizi per i cittadini. Tutti i servizi restano attivi, anche se con qualche piccolo intoppo tecnico.

