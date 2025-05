Città

SARONNO – Un nuovo progetto prende vita nel cuore del territorio saronnese: si chiama “Scambio tra Culture” ed è parte integrante delle attività del Centro per la Famiglia, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Saronno.

Il progetto, che si propone di favorire l’inclusione e il dialogo interculturale, è realizzato in collaborazione con importanti realtà del territorio: Villaggio Sos Saronno, Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania Onlus e Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza. Insieme, queste organizzazioni si impegnano a costruire spazi di incontro, condivisione e sostegno per tutte le famiglie, con un’attenzione particolare a quelle provenienti da contesti culturali differenti.

L’iniziativa si inserisce nel programma regionale “Centri per la Famiglia”, promosso e finanziato da Regione Lombardia con il supporto di Ats Insubria. Il progetto mira a creare luoghi accoglienti dove le famiglie possano trovare risorse, servizi e momenti di confronto, contribuendo così a una comunità più coesa e solidale.

