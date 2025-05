Softball

CARONNO PERTUSELLA – Sì è conclusa con una vittoria e una sconfitta la prima giornata, ieri, di mini-partite dell’Italia Softball alle All Star Series in programma a Caronno Pertusella e Legnano. Le Azzurre, che stanno lavorando in vista dell’Europeo di Praga del prossimo settembre, hanno superato nel primo incontro la Selezione di Stelle della Serie A1 Softball per 7-1. Nella seconda sfida, disputata sempre sulla lunghezza delle tre riprese più un inning con la regola del tie-break, l’All Star Team si è invece imposto per 3-0. Oggi mercoledì 28 maggio le due squadre si affronteranno per altre quattro sfide sul diamante “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella a partire dalle 14.

Nella prima gara l’Italia è passata subito in vantaggio, prima di allungare nella parte finale del match. Diverse le protagoniste dell’incontro nel box di battuta tra cui Noemi Giacometti, autrice anche di un fuoricampo da un punto, Marta Gasparotto ed Elisa Cecchetti, che hanno colpito un triplo. In pedana si sono alternate invece Toniolo e Nicolini. “È stata sicuramente una partita ricca di grandi emozioni. Prima non me l’aspettavo, sono andata nel box di battuta cercando di aspettare il mio lancio. Poi è arrivato il fuoricampo ed è stato ancora meglio” commenta dopo la giornata di sfide Noemi Giacometti. “Sono orgogliosa di me stessa per il lavoro che ho fatto quest’inverno e durante la stagione. Lo vedo come un punto di inizio: questo nuovo staff ci sta dando un sacco di fiducia, c’è un ambiente molto positivo e questo si vede. Tutta la squadra è molto rilassata e secondo me un ambiente così positivo, così tranquillo porta a buoni risultati come è stata la prima partita e nel mio caso poi il fuoricampo”.

Nella seconda sfida, invece, i lanci della coppia Bajusz-Avery hanno creato qualche grattacapo alle Azzurre, che non sono state in grado di ribaltare l’iniziale svantaggio. In pedana spazio per Bigatton e Rusconi. “È un percorso, c’è bisogno di trovare la chimica tra noi ragazze. Tante sono nuove, come me, altre giovani e ci sono anche compagne arrivate dall’estero quest’anno. È un percorso che inizia con la conoscenza sia tra noi ragazze che tra ragazze e allenatori” dichiara Giacometti. “Devo dire che sono soddisfatta di questa prima giornata. Abbiamo sofferto un po’ di più in gara due, però credo sia normale avere degli alti e dei bassi con un gruppo nuovo, credo che da qui possiamo solo andare a migliorare”.

(foto Gianluigi Perisinotto: saluto fra le squadre)

